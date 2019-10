Iza grava parceria com Major Lazer e Ciara nos Estados Unidos

Mais uma cantora brasileira rompe as fronteiras do país e colabora com artistas internacionais. Desta vez, é Iza. A técnica da última temporada do The Voice Brasil está em Los Angeles, nos Estados Unidos, para gravar um clipe com a americana Ciara e o grupo de música eletrônica Major Lazer. O vídeo deve ser lançado no ano que vem. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da cantora.

Esta não é a primeira vez que o Major Lazer colabora com artistas brasileiros. Com Anitta, o grupo já lançou Make It Hot e o hit Sua Cara, que conta com a participação de Pabllo Vittar. O líder do grupo, Diplo, repetiu a parceria com Vittar em Então Vai, lançada no ano passado.

No carnaval deste ano, Iza publicou fotos com Diplo e Ciara - separadamente - nas redes sociais. As postagens deixaram os fãs torcendo por uma parceria que, agora, é confirmada.