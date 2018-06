IZA e CeeLo Green vão repetir parceria do Rock in Rio em São Paulo

A cantora brasileira IZA vai receber o americano CeeLo Green para uma nova parceria nos palcos, após o encontro dos dois no Rock In Rio 2017, quando cantaram juntos no Palco Sunset.

Com o mesmo formato de show, IZA e CeeLo Green vão se apresentar em São Paulo, no Espaço das Américas, no dia 29 de abril; no Rio de Janeiro, no Vivo Rio, em 1º de maio; e em Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna, em 3 de maio.

Primeiro, a cantora IZA, revelação do ano passado, sobe ao palco para cantar seus primeiros sucessos, como Pesadão e Quem Sabe Sou Eu. Depois, é a vez de CeeLo Green animar o público com seus hits, que incluem Forget You e Crazy, do seu projeto Gnarls Barkley. Ao final, IZA e CeeLo se apresentam juntos.

O preço dos ingressos (inteira), para o show de São Paulo, varia entre 100 e 200 reais.