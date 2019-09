Iza e Alcione vão unir vozes em show no Rock in Rio 2019

Uma roubou a cena no espaço musical nacional com hits como Pesadão e Ginga, teve seu álbum indicado ao Grammy Latino em 2018 e, depois de apresentar diferentes programas musicais de TV, ocupa uma das cadeiras técnicas do programa The Voice Brasil. A outra ultrapassa os 45 anos de carreira, tem mais de 40 discos lançados e traz na bagagem sucessos como Meu Ébano, Você Me Vira a Cabeça e Estranha Loucura. Mulheres, negras e empoderadas, Iza e Alcione vão unir as vozes e a potência brasileira em um show inédito, no dia 29 de setembro, no Rock in Rio 2019.

Pisar no Palco Sunset não é novidade para nenhuma das duas. A veterana Alcione já esteve lá duas vezes: em 2015, em homenagem aos 450 anos do Rio de Janeiro, e em 2017, celebrando o Centenário do Samba. Já Iza tinha acabado de largar a carreira corporativa e estava prestes a lançar Pesadão quando foi convidada para fazer uma participação no show do Cee-lo, em 2017. Agora, a carioca retorna ao Festival para comandar o próprio show.

"Cantar com o Cee-lo foi um dos momentos mais incríveis da minha carreira. O Rock in Rio de 2017 foi um divisor de águas para mim", afirma a cantora. "Eu não esperava poder ter um show só meu esse ano e ainda por cima convidar alguém como a Alcione, que é uma referência para mim e para o Brasil. O Zé Ricardo (curador do Palco Sunset) me fez essa surpresa."

O histórico musical vem desde criança, mas profissionalmente Iza canta há apenas três anos - quando foi descoberta no YouTube pela Warner Music e gravou o primeiro disco. A potência vocal surpreende, mas se engana quem pensa que a carreira artística sempre foi a única opção. Antes de se arriscar nos palcos, a carioca era publicitária. “Quando estava infeliz no meu emprego, comecei a pensar o que queria fazer para o resto da vida, mesmo que de graça. E a música foi a única resposta. Sou muito grata por todas as experiências, parcerias e conquistas que essa escolha já me proporcionou.”

Apesar de ter os dois pés no Pop, Iza contou ao Estado que a apresentação no Rock in Rio vai apostar no lúdico e o repertório, indicado por Zé Ricardo, fará com que “o show seja diferente de tudo” o que ela e Alcione já fizeram. O setlist conta com músicas das duas e de referências internacionais como Chain of Fools, de Aretha Franklin, já gravada pela dupla no Red Bull Music Studios, em São Paulo. A cantora acrescenta que a ideia de convidar a Marrom para essa parceria foi unanimidade na equipe de produção e que “tudo no show foi pensado para recebê-la”.

“Ela é um exemplo de artista pra mim. Canta de tudo, toca, é a diva do nosso País. Vai ser muito especial dividir o palco com ela no Rock in Rio”, confessa Iza.

A admiração é recíproca. A Rainha do Samba que, no ano passado, já tinha feito uma publicação nas redes sociais homenageando Iza, elogia a parceira e confessa estar ansiosa para o encontro.

“Iza tem um futuro brilhante na música brasileira e o seu espaço já está garantido. Ela é um grande orgulho para nós, negros, e para todo o Brasil! Sinto muita alegria e orgulho por estar nesse palco. O público, sem dúvida, pode esperar o encontro de duas artistas que estão curtindo muito essa parceria e que estão ansiosas para desfrutarem de cada minuto junto com a galera”, garante Alcione.

O figurino já está pronto e, nesta edição, a cantora revela que vai manter a tradição de vestir uma camiseta com o rosto de algum ícone, desta vez, o de Nelson Sargento. “Me aguardem nesse ano!”, brinca Alcione, que já estampou os rostos de Axl Rose e Elza Soares em edições anteriores.

Programação do Palco Sunset

A programação do dia 29 do Palco Sunset começa com Plutão já foi Planeta e Mahmundi, seguido pelo encontro de Elza Soares com As Bahias e a Cozinha Mineira, Kell Smith e Jéssica Ellen. Depois sobem ao palco Iza & Alcione, fechando a noite com a cantora e compositora britânica Jessie J.

Rock in Rio: onde e quando?

Cidade do Rock. Parque Olímpico. Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

27 a 29 de setembro e 3 a 6 de outubro de 2019.

Ingressos: R$ 525 (ainda disponíveis nos dias 28/9, 29/9, 3/10 e 5/10).

Atrações: clique aqui para o line-up completo