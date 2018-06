Ivete Sangalo é confirmada no Rock in Rio Lisboa em noite dividida com Katy Perry e Jessie J

Ivete Sangalo foi anunciada pelo Rock in Rio como a nova atração do festival realizado em Lisboa, em julho, mantendo-se assim como a única artista brasileira a se apresentar em todas as oito edições do evento em Portugal.

A apresentação em território português será uma das primeiras da cantora baiana após o fim da licença maternidade – no último dia 10, nasceram as gêmeas Marina e Helena. Ivete Sangalo subirá ao palco principal do festival, o palco Mundo, no dia 30 de julho, último dia de Rock in Rio Lisboa.

A organização do festival também anunciou a escalação do dia: além de Ivete, estão confirmadas Katty Perry, Jessie Je Hailee Steinfeld.

O Rock in Rio Lisboa será realizado nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho e terá a presença de outra brasileira na sua escalação.

Anitta, atração muito pedida pelo público no Rock in Rio de 2017, no Rio de Janeiro, principalmente após a desistência de Lady Gaga, foi chamada para se apresentar na versão lisboeta – ela tocará no fim de semana anterior, no dia 24 de julho.

Com isso, restam apenas duas atrações a serem anunciadas para que a programação do palco Mundo seja completada.

Por enquanto, a escalação do Rock in Rio Lisboa, em sua oitava edição, fica assim:

23 de junho:

Muse, Bastille, HAIM e Diogo Piçarra

24 de junho:

Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta e Agir

29 de junho:

The Killers e The Chemical Brothers

30 de junho

Katty Perry, Jessie J, Ivete Sangalo e Hailee Steinfeld