Ivete Sangalo é cantora do ano no Prêmio Multishow, que estreou categoria live do ano

Realizado em diferentes cidades brasileiras, o Prêmio Multishow realizou sua edição em novo formato para celebrar os principais nomes da música.

Com premiação apresentada por Iza, Paulo Gustavo e Tatá Werneck, a festa escolheu Ivete Sangalo como cantora do ano, e Verdinha, de Ludmilla, a música do ano.

A cantora Marília Mendonça venceu com a melhor live do ano, em categoria inédita criada para celebras as apresentações ao vivo durante o período de pandemia.

Confira a lista completa (vencedores em negrito.)

Experimente

Agnes Nunes

Elana Dara

Fran

Giulia Be

Menos é Mais

Grupo do ano

Baiana System

Jota Quest

Lagum

Melim

Sorriso Maroto

Cantor do Ano

Dilsinho

Emicida

Gusttavo Lima

Vitão

Vitor Kley

Música do ano

A Gente Fez Amor - Gusttavo Lima

A Tal Canção Pra Lua - Vitor Kley & Samuel Rosa

Desce Pro Play - Mc Zaac, Anitta & Tyga

Liberdade Provisória - Henrique & Juliano

Verdinha - Ludmilla

Música Chiclete do Ano

Desce Pro Play - Mc Zaac, Anitta & Tyga

Menina Solta - Giulia Be

Sentadão ( de Pedro Sampaio, Felipe Original, JS o Mão de Ouro)

Tudo Ok - Thiaguinho MT, Mila, JS o Mão de Ouro

Braba - Luísa Sonza

Live do ano

Bruno & Marrone

Caetano Veloso

Gusttavo Lima

Ivete Sangalo

Marília Mendonça

Canção do ano - SuperJúri

Vem Me Satisfazer - MC Ingryd e DJ Henrique da VK

Amor de Que - Pabllo Vittar

Braile -- Rico Dalasam e Dinho

Cantora do ano

Anitta

Ivete Sangalo

Iza

Marília Mendonça

Luísa Sonza

Revelação do Ano

Rosa Neon

Ana Frango Elétrico

Jup do Bairro

Álbum do ano - SuperJúri

AmarElo - Emicida

Little Electric Chicken Heart - Ana Frango Elétrico

Rastilho - Kiko Dinucci

Dupla do ano

Anavitória

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Sandy & Junior

Zé Neto & Cristiano

Clipe do ano

Amor de Que - Pabllo Vittar

Asas - Luan Santana

Crise de Saudade - Léo Santana

Malokera - MC Lan, Skrillex, TroyBoi feat. Ludmilla e Ty Dolla $ign

Combatchy - Anitta, Lexa, Luísa Sonza feat Mc Rebecca