Isolda Bourdot, compositora de sucessos de Roberto Carlos, morre aos 61 anos

Isolda Bourdot, compositora de clássicos na voz de Roberto Carlos, morreu aos 61 anos. De acordo com informações em seu perfil nas redes sociais, ela morreu no domingo, 16, por conta de um enfarte.

O velório será nesta terça-feira, 18, no Cemitério São Pedro (Vila Alpina), às 10h.

Com o irmão Milton Carlos, Isolda participou dos festivais de música do Brasil no fim dos anos 1960 e fez sucessos nos anos 1970. Canções como Outra Vez, Elas por Elas e Um Jeito Estúpido de Te Amar são dela.

Milton morreu em 1977 em um acidente de carro.