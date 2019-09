Iron Maiden é o show mais aguardado do palco mundo no Rock in Rio 2019

Com algumas novidades no line-up, o Rock in Rio 2019 começa nesta sexta-feira, 27, com o inédito Drake fazendo sua estreia no palco mundo da Cidade do Rock. Mas será ele o show mais aguardado desta edição do festival carioca? Segundo enquete feita pelo Estado, parece que o público está esperando mesmo para ver o heavy metal do Iron Maiden no palco mundo.

Ao todo, quase sete mil leitores se revezaram votando nos shows que eles mais queriam ver tanto no palco mundo quanto no Sunset. E com 32% dos votos, quem ganhou o primeiro lugar de show mais aguardado do palco principal foram os ingleses do Iron Maiden, que vêm ao Rock in Rio pela quarta vez - a última foi em 2013.

Em seguida, com 15% dos votos, vem os norte-americanos do Foo Fighters, banda que passou pelo festival carioca há mais de dezoito anos, em 2001. Colado com o grupo vem o Drake, com 10% dos votos. Cantor mais escutado da história do streaming, o rapper canadense pisa em solo brasileiro para fazer sua estreia na Cidade do Rock - e também no Brasil -, em um show que também será o único do cantor no País.

Já quando o assunto é palco Sunset, os mais esperados do público são os veteranos do Titãs, com 23% dos votos. O grupo de rock brasileiro também deve dividir o microfone com Ana Cañas, Edi Rock e Erika Martins.

Com 15% dos votos e ocupando o segundo lugar, vem o encontro de Iza & Alcione, que devem esquentar o público antes do show da cantora inglesa Jessie J, no próximo domingo, 29. Em sequência, ocupando o terceiro lugar, vem Lulu Santos & Silva com 14% dos votos.

Seu artista favorito não entrou no top 3? Saiba que mesmo assim, você ainda pode apoiá-lo votando na nossa enquete!

Vai curtir o festival lá no Rio? Saiba o que você pode ou não levar e veja também as opções de alimentação que estarão disponíveis na Cidade do Rock. Para quem for assistir de casa, existem também algumas possibilidades. Fique por dentro de toda a programação do Rock in Rio e não perca nenhum show!