Iron Maiden e Megadeth estão confirmados para o Wacken Open Air de 2023

Principal festival de heavy metal do mundo, o Wacken Open Air já anunciou as atrações para o próximo ano, quando deve acontecer entre 2 e 5 de agosto. O grande destaque será a banda Iron Maiden como headliner. Também estarão na programação o Megadeth e Nervosa, grupos que contam com brasileiros em sua formação.

A novidade do festival será a presença do projeto Two Steps From Hell (veja um vídeo abaixo), duo formado pelo norueguês Thomas Bergersen e o britânico Nick Phoenix. Eles se especializaram em criar trilhas sonoras épicas, como a dos filmes das sagas Harry Potter, Piratas do Caribe, Jornada nas Estrelas e Crepúsculo.

A lista ainda inclui Jinjer, Ensiferum, Pentagram, Burning Witches, Dropkick Murphys, Beartooth e Wardruna. Outras presenças deverão ser confirmadas nos próximos meses.

Realizado em um vilarejo alemão que lhe dá o nome, o Wacken Open Air terminou a edição de 2022 no sábado, 6, e contou com o show surpresa do Amon Amarth. Com a presença média de 85 mil pessoas em cada um de seus quatro dias de duração, o festival apresentou mais de 200 atrações, que se apresentaram em oito palcos.