Iron Maiden anuncia dois shows no Brasil

Dois shows extras, em São Paulo e Porto Alegre, foram anunciados pelo Iron Maiden nesta segunda-feira, 13. O grupo se apresentará nas cidades nos dias 6 e 9 de outubro, respectivamente. Os shows fazem parte da turnê Legacy of The Beast.

Os ingressos para os shows estarão disponíveis em pré-venda para portadores de cartões Ourocard a partir de 25 de maio. O público em geral poderá comprá-los a partir do dia 29 do mesmo mês. As entradas serão comercializadas online, no site http://www.livepass.com.br.

Rock in Rio. Com Scorpions, Megadeth e Sepultura, o Iron Maiden faz o ‘dia do metal’ no Rock in Rio 2019. Em entrevista ao Estado, o vocalista Bruce Dickinson prometeu “o maior show que já fizemos”.

O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca (Parque Olímpico).