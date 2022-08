Irmãs Galvão: Amigos e colegas do mundo sertanejo lamentam morte de Marilena

Integrante da dupla As Galvão com sua irmã, Mary, Marilene Galvão, que sofria de mal de Alzheimer, morreu na quarta, 24, aos 80 anos. Cantora estava internada no Hospital Professora Lydia Storópoli, em São Paulo, mas a causa da morte não foi divulgada. O velório e o sepultamento serão nesta quinta na cidade de Paraguaçu Paulista.

As Galvão encerraram a longa trajetória em 2021, que somou mais de 70 anos de carreira, quando revelaram uma doença como motivo do fim da parceria musical entre as irmãs Mary e Marilene Galvão. Momento difícil para elas e para o público que tanto cantou junto e se divertiu com as animadas parceiras, como a clássica Beijinho Doce.

Com notícia da morte da cantora, que teve carreira artística do lado da irmã por mais de 70 anos, artistas e colegas se manifestaram para homenagear Marilene Galvão.