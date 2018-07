Investidor processa cantor Ed Sheeran por suposto plágio de Marvin Gaye

NOVA YORK - O cantor e compositor inglês Ed Sheeran foi processado em ao menos US$ 100 milhões nesta quinta-feira por supostamente copiar grandes partes de Let’s Get It On, clássico de Marvin Gaye, em seu sucesso Thinking Out Loud.

A ação foi apresentada por uma empresa de propriedade de David Pullman, um banqueiro de investimento que em 1997 foi responsável pela venda pioneira de US$ 55 milhões dos “Títulos Bowie”, que fizeram de David Bowie o primeiro músico a vender títulos lastreados por direitos autorais de seu catálogo.

De acordo com a queixa registrada em um tribunal federal de Manhattan, Thinking Out Loud, que chegou ao segundo lugar da parada Billboard Hot 100 em fevereiro de 2015, copia a “melodia, ritmos, harmonias, bateria, linha de baixo, coral de apoio, tempo, síncope e looping” de Let’s Get It On, primeiro lugar das paradas em setembro 1973. Entre os outros acusados estão a Sony/ATV Music Publishing e a gravadora Atlantic.

Os representantes de Sheeran e da Atlantic não responderam de imediato aos pedidos de comentário. O porta-voz da Sony/ATV, Paul Williams, não quis comentar. Esses acusados negaram qualquer infração em uma ação civil relacionada apresentada pelos herdeiros do falecido produtor Ed Townsend, que coescreveu Let’s Get It On com Gaye. A empresa de Pullman, Structured Asset Sales LLC, tem um terço do espólio de Townsend.

Sheeran, de 27 anos, já foi acusado de infração em outras canções, como Photograph e Shape of You.