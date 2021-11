Ingressos para show de Michael Bublé em São Paulo estão esgotados

Os ingressos para o show em São Paulo da turnê An Evening with Michael Bublé, do cantor americano, que acontecerá em 6 de novembro de 2022, no Allianz Parque, estão esgotados. Outras cidades no Brasil, que também vão receber o show do artista, Rio de Janeiro e Curitiba, ainda têm bilhetes disponíveis para a compra. Michael Bublé também vai se apresentar na Argentina e no Chile.

A super turnê An Evening With Michael Bublé foi interrompida no ano passado por conta da pandemia do coronavírus no auge de seu sucesso - nos EUA ela foi vista em 82 cidades por mais de meio milhão de pessoas e 27 datas extras tiveram que ser agendadas para atender ao público. Quem comprou ingressos para as datas marcadas anteriormente não precisa comprar para as novas. No Rio de Janeiro, o show acontece na Jeunesse Arena, em 3 de novembro e em Curitiba, no Estádio Athletico Paranaense, no dia 08.

Quem quiser comprar ingressos para as apresentações do Rio de Janeiro e de Curitiba, podem adquirir seus bilhetes no site livepass.com.br.

Michael Bublé vendeu mais de 60 milhões de álbuns em todo o mundo ao longo de sua carreira, teve inúmeros singles no topo das paradas, realizou sete especiais da NBC, ganhou quatro Grammy Awards e vários Juno Awards como intérprete e compositor. Ele é um artista com certificado de multi-platina e seu álbum mais recente, love, alcançou o primeiro lugar na Billboard Top 200.