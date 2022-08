'Ingrato': Carta raivosa de John Lennon para Paul McCartney vai a leilão; veja trechos

Uma carta que John Lennon escreveu em 1971 em resposta a uma entrevista que Paul McCartney concedeu à revista britânica de música Melody Maker será leiloada pela casa de leilão Gotta Have Rock and Roll. O material, que revela uma desavença judicial entre os artistas, foi avaliado em US$ 30 mil (aproximadamente R$ 155 mil).

Datilografada, a carta com três páginas traz reclamações de Lennon que chama McCartney de ingrato e afirma que o ex-colega estava recebendo uma boa quantia referente aos trabalhos do antigo grupo. O motivo da desavença foi a reclamação que McCartney fez à publicação sobre questões financeiras envolvendo o fim dos Beatles, que haviam anunciado o término da banda um ano antes.

Lennon também acusou o ex-colega de ter agido com segundas intenções ao ter comprado ações da Nothern Shares, empresa fundada pelos dois, sem ter revelado aos demais integrantes.

"Se você não é o agressor (como você disse), quem foi que nos levou ao tribunal e 'c..' em nós publicamente? Quem estava comprando as ações da Nothern Shares pelas minhas costas?", questiona a carta.

O texto deixa claro ainda que McCartney recorreu à Justiça por não concordar com a quantia oferecida aos integrantes dos Beatles após a separação. Lennon acusa o ex-colega de ter tentado fazer com que George Harrison e Ringo Star ficassem contra ele.

A carta serviu ainda para que Lennon desabafasse contra o posicionamento político de McCartney, cuja política é "muito parecida com a de Mary Whitehouse (ativista social inglesa e liberal) - dizer nada é tão significativo quanto dizer algo!", escreveu. "Você acredita que Imagine não é canção política, você obviamente não gostou das palavras. Você levou How Do You Sleep tão literalmente.”

Apesar do tom raivoso que marca boa parte do texto, Lennon termina a carta dizendo não ter ressentimentos contra McCartney, preferindo resolver os problemas de forma amigável e sem a interferência de advogados. "Sei que nós basicamente queremos a mesma coisa. E como eu disse por telefone e nesta carta, quando você quiser me encontrar, basta ligar", finalizou.

Atendendo ao pedido de Lennon, o editor da revista britânica, Richard Williams, publicou a carta em uma edição seguinte da Melody Maker.