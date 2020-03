Indústria musical reconhece 'Bad Guy', de Billie Eilish, como maior single global de 2019

A canção Bad Guy, de Billie Eilish, que desdenha de percepções distorcidas, foi reconhecida pela indústria musical como o maior single global de 2019.

Bad Guy é a quinta música de trabalho do primeiro disco da cantora norte-americana de 18 anos, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, foi um sucesso em todo o mundo e a faixa mais ouvida do ano.

“Então você é um cara durão, cara que gosta de coisas duras, cara que nunca se sacia, cara de peito sempre inflado”, canta Eilish no refrão, às vezes usando um snorkel com máscara e às vezes esfregando sangue do nariz no rosto.

“Eu sou aquele tipo ruim, tipo que entristece sua mãe, tipo que enlouquece sua namorada, tipo que pode seduzir seu pai, eu sou o cara ruim”, canta ela.

No vídeo oficial de Bad Guy, que já teve 809 milhões de visualizações no YouTube, ela termina a canção se sentando com as pernas cruzadas nas costas de um homem que faz flexões.

A IFPI, que representa a indústria musical, disse que a canção liderou sua parada digital de singles com o equivalente a 19,5 milhões de faixas, à frente de Old Town Road, de Lil Nas X, que ficou em segundo lugar com equivalente a 18,4 milhões de faixas.

No mês passado, foi anunciado que Eilish interpretará a música-tema do novo filme de James Bond, 007 - Sem Tempo para Morrer.

“Billie Eilish tomou o mundo de assalto com sua voz incrível e seu som desafiador de gênero”, disse a executiva-chefe da IFPI, Frances Moore.

“Ela também é uma artista que aborda questões importantes, como a saúde mental, em sua letras, que obviamente tocam seus fãs em todo o mundo.”

O ranking dos dez mais

Billie Eilish: Bad Guy

Lil Nas X: Old Town Road

Shawn Mendes, Camila Cabello: Señorita

Post Malone, SwaeLee: Sunflower

Ariana Grande: 7 rings

Tones and I: Dance Monkey

Ed Sheeran, Justin Bieber: I Don't Care

Lady Gaga, Bradley Cooper: Shallow

Lewis Capaldi: Someone You Loved

Halsey: Without Me