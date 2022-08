Imagine Dragons medita sobre a morte em nova turnê

Imagine Dragons está em turnê pelos EUA nesses próximos meses, o que significa que o vocalista Dan Reynolds tem que ir a muitos lugares sombrios.

A banda, que fará shows em outubro no Brasil (em São Paulo, no dia 27, irá acontecer no Allianz Parque), está estreando músicas da segunda metade de Mercury, um álbum duplo de meditações melancólicas e melancólicas sobre a morte e a fragilidade humana. Reynolds revive a dor a cada show.

“Eu não sei como me apresentar sem ir para o lugar onde eu estava quando escrevi a música,” ele diz. “Quando subo no palco, é 'OK, a música está tocando. Onde eu estava? O que eu estava sentindo? Agora me deixa expressar isso.' Isso é muito para passar emocionalmente a cada duas noites.”

Integrar as novas músicas em uma noite perfeita e divertida para os fãs também tem sido um desafio, com a banda precisando de alguma forma encaixar hits como Radioactive e Believer com músicas como Wrecked, que Reynolds escreveu sobre a perda de sua cunhada por câncer.

Uma solução foi lançar algumas das músicas de Mercury e, no meio do show, tocar quatro ou cinco delas acusticamente, de forma despojada e íntima em um palco secundário.

“Foi muito difícil encontrar o impulso e fazê-lo corretamente”, diz Reynolds. “Como passamos de empoderadores para felizes e depois felizes para irados? Há muita bagagem emocional com Imagine Dragons.”

As músicas de Mercury refletem alguns anos tumultuados para Reynolds. “As principais conclusões foram que a morte desempenhou um grande papel na minha vida durante esses cinco anos em que os discos foram escritos”, diz ele.

Além de sua cunhada, Reynolds perdeu seu empresário, uma ex-namorada e seu melhor amigo. “Isso faz você questionar tudo”, diz ele.

Esses golpes podem fazer qualquer um se perguntar qual é o sentido de qualquer coisa. Para Reynolds foi o oposto: “Cada momento é tão significativo. Cada relacionamento. O momento presente agora importa”.

O álbum recebeu o nome de Mercury devido à beleza cromática do elemento químico. “Quando olhei para o mercúrio, parecia reflexivo dessa maneira, que era bonito, mas também volátil às vezes”, diz ele. “Eu realmente sinto que Mercury em sua essência é um álbum muito autorreflexivo.”

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Eu realmente sinto que 'Mercury' em sua essência é um álbum muito autorreflexivo E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Dan Reynolds, Vocalista

Sam Riback, vice-presidente executivo e cochefe de A&R da Interscope Geffen A&M, concorda: “Acho que este é obviamente o trabalho mais pessoal de Dan e da banda até hoje”, diz ele. “Havia tantas ótimas músicas que eles geraram durante um grande período de tempo e eles queriam ter certeza de que sua base de fãs pudesse experimentar todas as histórias que estavam contando.”

Ao contrário da etapa europeia da temporada, Reynolds deixará seus quatro filhos em sua casa em Las Vegas para a turnê norte-americana, que começou em Salt Lake City. Ele ri bem-humorado de alguns momentos angustiantes do pai de alguns meses atrás.

“Tem sido um circo itinerante. Tem sido muito difícil. Muitos vômitos em estradas longas e sinuosas com crianças, que também gritavam em aviões. Chegando às 4 da manhã de um show e crianças pulando em você às 6 da manhã, mas sobrevivi.”

Imagine Dragons - que inclui o guitarrista Wayne Sermon, o baixista Ben McKee e o baterista Daniel Platzman - acaba de comemorar o fato de ser a primeira banda da história a ter quatro singles de diamante certificados - cada um alcançando 10 milhões ou mais em vendas e equivalentes de stream nos Estados Unidos. Um atordoado Reynolds chama isso de “números engraçados”.

“Sinceramente, percebi em minha vida que não tenho capacidade de ter uma perspectiva verdadeira sobre nada disso”, diz ele. “Isso é tão incompreensível para mim. Talvez existam algumas pessoas que podem envolver suas cabeças em torno disso. Eu não tenho capacidade. Ouvi dizer que sou do tipo 'Uau. Eu nem sei o que isso significa completamente'."

O último single a cruzar o limiar do diamante é Thunder, do álbum de 2017 Evolve. Reynolds se maravilha com suas raízes humildes: ele escreveu e gravou os vocais por mais de duas horas em sua casa em Las Vegas, até mesmo manipulando sua voz para um tom louco em partes que foram incluídas na música final. “Se você ouvir atentamente com fones de ouvido, poderá ouvir crianças gritando ao fundo”, diz ele.

Em uma escala mais ampla, Imagine Dragons sempre teve um impacto social além de sua música, arrecadando dinheiro e conscientização em apoio a causas como os direitos LGBT+, a luta contra o câncer pediátrico e o empoderamento das mulheres. Recentemente, eles adicionaram a Ucrânia à sua lista de preocupações.

A banda se apresentou no Teleton Save Ukraine e, durante a turnê europeia, Reynolds raramente era visto sem a bandeira ucraniana, dedicando músicas ao país. Imagine Dragons tem enorme legião de fãs na Ucrânia e esgotou o Estádio Olímpico de Kyiv em 2018. Reynolds também está trabalhando com uma equipe na Ucrânia em um videogame.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Você não pode fazer tudo. Você não pode resolver tudo. Então você vai para onde sua vida leva E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Dan Reynolds, Vocalista

Reynolds conversou recentemente com o presidente ucraniano Volodmir Zelenski pelo Zoom - uma reunião que ele chama de “a honra de uma vida” - e se juntou a uma arrecadação de fundos para novas ambulâncias para substituir as perdidas em combate com a Rússia.

“Minha principal lição da nossa reunião foi que eles precisam de ajuda”, diz. “Nossas manchetes são tão rápidas em passar para coisas sem sentido quando estamos no ano de 2022 e há uma guerra e crianças sendo mortas. Há realmente uma cultura e um país sendo destruídos.”

Adicionar a Ucrânia à lista de causas ativistas de Reynolds é parte da obrigação que ele sente como figura pública. Também é pessoal seu trabalho para a Fundação Tyler Robinson - inspirado em conhecer o paciente pediátrico com câncer.

“Meu mantra tem sido 'Vá exatamente onde seu coração o levar, o caminho de menor resistência'. Você não pode fazer tudo. Você não pode resolver tudo. Então você vai para onde sua vida leva”, diz ele.