Imagens de David Bowie invadem estação de metrô em Nova York

NOVA YORK — David Bowie invadiu os corredores de uma estação do metrô em Nova York, decorada com fotos do famoso cantor britânico morto em 2016, que viveu mais de 20 anos na "Big Apple".

A instalação, financiada pela plataforma de música online Spotify, é uma extensão da exposição David Bowie is, atualmente no Brooklyn Museum.

Com grandes cartazes, a estação Broadway-Lafayette rende homenagem a Bowie até 13 de maio, relembrando seus anos na cidade, com fotos de um show na Madison Square Garden, de uma gravação em estúdio, ou de sua apresentação de Elephant Man na Broadway.

Um mapa gigante do bairro batizado de "Bowie's Neighborhood Map" marca os lugares importantes para o artista, sobretudo a praça Washington Square Park, por onde adorava passear.

O mapa não cita, contudo, seu apartamento no SoHo, perto dali, onde viveu mais de 10 anos, até morrer de câncer.

Para se ambientar, a autoridade de transporte público nova-iorquina, a MTA, fabricou 250 mil cartões do metrô com a imagem do cantor, vendidas apenas nesta estação e na adjacente Bleecker Street.

Uma fila de 30 metros de pessoas que queriam comprar o cartão se formou nesta quinta, diante do único caixa eletrônico da entrada principal da estação Broadway-Lafayette.

Uma delas, Susan Bowen, comprou vários cartões para seus familiares. Fanática por Bowie, que viu cantar em Nova Jersey, ela considera o cantor um nova-iorquino. "Aqui é onde ele se sentia em casa", disse.