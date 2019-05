'Imagem cheia de luz e alegria': colegas e fãs lamentam morte de Gabriel Diniz

O cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, morreu nesta segunda-feira, 27, em um acidente de avião na região sul de Sergipe. Diniz havia realizado um show em Feira de Santana (BA) no domingo, e chegou a postar uma imagem do avião que o levou até lá. Nas redes sociais, fãs e colegas lamentaram a morte precoce do cantor, reconhecido como uma pessoa alegre e de bem com a vida.

Veja a repercussão da morte de Gabriel Diniz:

Mais um que viveu, um lindo sonho e vê esse sonho se desfazer. Nada vai apagar a dor dessa perda. E nós vamos guardar sempre a sua imagem cheia de luz e alegria. Descanse na paz de Deus, GD!@gabrieldiniz pic.twitter.com/naGG751rDM — Péricles Faria (@FARIAPERICLES) May 27, 2019

Vamos sentir falta da energia maravilhosa que ele tinha... Nunca encontramos c ele pra não sair mais feliz do que chegamos... Nos deixou fazer parte da sua trajetória musical... Vai nos deixar uma saudade muito grande... Que Deus conforte a família... #luto @gabrieldiniz pic.twitter.com/75CDXNTDkF — Maiara & Maraisa (@MaiaraeMaraisa) May 27, 2019

Irmão Gabriel Diniz, a gente tava planejando tantas coisas juntos. — Mumuzinho (@MumuzinhoC) May 27, 2019

Sabe o q é triste? Gabriel Diniz é um maluco que só tava trazendo alegria pro Brasil, no momento que o Brasil mais precisa de alegria. — Maurício Meirelles (@MauMeirelles) May 27, 2019

Muito triste e muito chocada com essa história do Gabriel Diniz. Tão jovem, tão talentoso, no auge do sucesso. Que Deus conforte sua família. — Fe Paes Leme (@FePaesLeme) May 27, 2019

que triste isso. descanse em paz Gabriel Diniz. que Deus conforte o coração dos familiares — Kéfera (@Kefera) May 27, 2019

Triste notícia... Meus sentimentos à família, amigos e fãs do Gabriel Diniz — Paolla Oliveira (@paolla) May 27, 2019

Sem palavras. Nossos sentimentos à família, amigos, sua namorada e todos que amam o Gabriel Diniz. ❤️ Família Nicelo em nome do nosso casal deixa registrado essa homenagem a esse jovem talentoso, querido, humilde. — Equipe NB pic.twitter.com/oYtp0O4rQ6 — Nicole Bahls (@NicoleBahls) May 27, 2019

que dor no coração sobre essa fatalidade com Gabriel Diniz e todos os outros no avião. Deus conforte as famílias. o tanto que a vida é frágil, assusta. — PRISCILLA (@PriAlcantara) May 27, 2019

Triste muito trise com a morte de Gabriel Diniz. Uma garoto talentoso com uma alegria enorme. Meus sentimentos vão também para as familias das outras vítimas. Fiquem em paz.— Serginho Groisman (@oserginho) May 27, 2019