iHeartRadio Music Awards divulga indicados e novas categorias para 2022

Este ano, Justin Bieber lidera o iHeartRadio Music Awards com nove indicações graças a seus dois grandes sucessos colaborativos de 2021, Peaches com Daniel Caesar e Giveon, e Stay com The Kid LAROI.

A estrela revelação Olivia Rodrigo tem oito indicações para singles de sua estreia Drivers License, enquanto Doja Cat e Giveon têm sete indicações para a premiação.

Na categoria de “Música do Ano”, além de ambas as músicas de Bieber e Rodrigo, foram indicados Adele, Ed Sheeran, Silk Sonic, Dua Lipa, Lil Nas X, Ariana Grande e Doja Cat com SZA.

O iHeartRadio Music Awards homenageia os artistas mais tocados do ano em suas estações e aplicativos, e os fãs podem votar em várias categorias, incluindo Melhor Exército de Fãs, Melhor Letra, Melhor Música Cover e Melhor Vídeo Musical.

O iHeartRadio Music Awards será transmitido na Fox americana, nas estações iHeartRadio e no aplicativo, de Los Angeles, em 22 de março. Confira os indicados nas principais categorias:

Música do Ano

“Bad Habits” - Ed Sheeran

“drivers license” - Olivia Rodrigo

“Easy On Me” - Adele

“Kiss Me More” - Doja Cat featuring SZA

“Leave The Door Open” - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

“Levitating” - Dua Lipa

“MONTERO (Call Me By Your Name)” - Lil Nas X

“Peaches” - Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

“positions” - Ariana Grande

“Stay” - The Kid LAROI & Justin Bieber

Melhor Cantora

Ariana Grande

Doja Cat

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Melhor Cantor

Drake

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

The Weeknd

Melhor Dupla ou Grupo

AJR

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

BTS

Dan + Shay

Maroon 5

Melhor Colaboração

“Best Friend” - Saweetie featuring Doja Cat

“If I Didn't Love You” - Jason Aldean & Carrie Underwood

“Kiss Me More” - Doja Cat featuring SZA

“Peaches” - Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

“Stay” - The Kid LAROI & Justin Bieber

Novo Artista Pop

Giveon

Måneskin

Olivia Rodrigo

Tate McRae

The Kid LAROI

Música alternativa

“All My Favorite Songs” - Weezer featuring AJR

“Follow You” - Imagine Dragons

“Monsters” - All Time Low featuring blackbear

“my ex’s best friend” - Machine Gun Kelly & blackbear

“Shy Away” - twenty one pilots

Artista Alternativo

All Time Low

Billie Eilish

Imagine Dragons

Machine Gun Kelly

twenty one pilots

Artista Latino do Ano

Bad Bunny

Camilo

Farruko

KAROL G

Rauw Alejandro