Iggy Azalea anuncia show em São Paulo em dezembro de 2019

A rapper e compositora Iggy Azalea anunciou um show único em São Paulo no dia 15 de dezembro de 2019, no Espaço das Américas. Dona de hits como Fancy, Black Widow e Switch, com Anitta, a cantora lançou em 2019 seu segundo álbum, In My Defense. Os ingressos custam de R$ 290 a R$ 520, com direito à meia-entrada.

Essa será a estreia da artista, que possui 3 bilhões de visualizações em seus clipes no Youtube, nos palcos paulistas e também sua única apresentação na América do Sul neste ano.

Os ingressos já estão disponíveis no site Ingresso Rápido: http://bit.ly/IggyAzaleaSP. Os fãs terão também a chance de conhecer a artista em um Meet&Greet exclusivo, à venda em: http://bit.ly/MeetIggyAzaleaSP.

Iggy Azalea ficou mundialmente conhecida em 2014 com o lançamento do seu primeiro álbum, The New Classic, que ocupou o topo do Billboard Rap Chart, a primeira vez de uma artista feminina internacional. Desse trabalho, saiu o mega sucesso Fancy, com a cantora britânica Charli XCX. Outro super hit foi Black Widow, escrito por ela e Katy Perry e com participação da Rita Ora.

Enquanto Fancy ainda estava em primeiro lugar na Billboard Hot 100, Problem - música da Ariana Grande com a Iggy - alcançou a segunda posição, fazendo com que ela fizesse história nos charts, dessa vez como o primeiro artista desde os Beatles a conquistar, simultaneamente, as duas primeiras posições da parada.

Em 2017 ela lançou o single Switch, com a brasileira Anitta.

O segundo disco da artista, In My Defense, foi lançado no dia 19 de julho de 2019.

IGGY AZALEA EM SÃO PAULO - SHOW ÚNICO NO BRASIL

Data: 15/12/2019 (domingo)

Local: Espaço das Américas

Horário do Show: 21h

Abertura da Casa: 19h

Valores:

- Pista Premium: R$260,00; R$520,00;

- Mezanino: R$200,00; R$400,00;

- Pista: R$145,00; R$290,00

Classificação: 14 Anos: Maiores de 14 anos podem entrar desacompanhados; Menores somente com os pais ou responsável.

Ponto de Venda sem Taxa de Conveniência: Bilheteria do Espaço das Américas

Endereço: Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda