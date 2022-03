Idles leva punk-rock ao Lollapalooza com homenagem a Taylor Hawkins

Não afetada pelos atrasos com as chuvas deste domingo, 27, que atingiram a região do festival Lollapalooza Brasil, a banda Idles começou o seu show às 15h55, esvaziado por causa do curto espaço de tempo em relação ao show da banda Fresno. A maioria do público peregrinou do palco Onix para o Budweiser, o que causou certo 'trânsito'.

Leia Também Lollapalooza 2022: Marina Sena esbanja carisma e presença de palco em sua estreia no festival

Mas, conforme o fãs chegavam, o show ficava mais animado. O público dançou e pulou do começo ao fim. Ainda no começo, o vocalista Joe Talbot homenageou Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters encontrado morto na última sexta, 25.Mais de uma vez durante a apresentação, ele organizou um coro onde todos gritavam "Taylor".

A banda também surpreendeu sou tocar outras músicas fora de seu repertório ao estilo punk, com Wonderwall, de Oasis, All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey e Happy Birthday [Parabéns Para Você].

Ao final, o guitarrista e o baixista da banda se jogaram na plateia, sendo carregados até o palco novamente pelos fãs, enquanto outros dançavam em rodas de 'bate-cabeça'.