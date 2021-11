Idealizador do Rock in Rio, Roberto Medina anuncia novidades do The Town

O empresário Roberto Medina, idealizador do Rock In Rio, anunciou algumas novidades do seu mais novo festival de música. Intitulado de The Town - ou "A Cidade" em português - o evento está programado para acontecer em setembro de 2023 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

“Não encontrava o lugar. Eu estava na pandemia e falei ‘peraí, mas o autódromo está ali, é questão de arrumar’. Esse projeto de São Paulo é uma revisita ao espaço do autódromo. Vamos fazer ali uma cidade inteira do rock”, comentou Medina em entrevista ao Fantástico, exibida na noite deste domingo, 31.

As atrações ainda não foram divulgadas, mas a festa contará com duas músicas tema. Uma delas, inclusive, será uma parceira da carioca Iza com o paulista Criolo.

Em entrevista anterior ao Estadão, Medina explicou que serão cinco dias de festa, com shows acontecendo simultaneamente em seis espaços, todos com cenografia temática e inspirada em ícones da arquitetura paulistana, como a Catedral da Sé e a Estação da Luz. O investimento inicial desta edição será de R$ 240 milhões, sem o uso de leis de incentivo. O evento deverá proporcionar um impacto econômico de R$1,2 bilhão aos cofres públicos, além da geração de 20 mil empregos.

Antes disso, após o adiamento por conta da pandemia da Covid-19, em setembro de 2022, mais uma edição do Rock In Rio está programada para acontecer no Rio de Janeiro. Além da estreia da técnica do The Voice Brasil no Palco Mundo, nomes como Justin Bieber, Demi Lovato, Ivete Sangalo, Dream Theater, Megadeth e Sepultura já estão confirmados.