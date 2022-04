Ícone dos anos 60, morre Bobby Rydell aos 79 anos

O cantor e ator de rock Bobby Rydell, um ídolo adolescente nos anos 1950 e 1960 que estrelou o musical de sucesso Bye Bye Birdie e gravou dezenas de sucessos, morreu na Pensilvânia, disse seu site. Ele tinha 79 anos.

Rydell morreu na terça-feira de complicações de pneumonia não relacionadas ao coronavirús em um hospital em Abington, disse um comunicado em seu site.

Leia Também Filme biográfico de Laura Pausini coloca a fama em xeque

Rydell alcançou a fama em 1950 como artista no programa de televisão de Paul Whiteman, Teen Club. Em 1959, seu single Kissin' Time, desembarcou no Hot 100 Hits da Billboard, lançando ele ao estrelato. Vendeu mais de 25 milhões de álbuns, e teve 34 hits no top 100, segundo o comunicado.

Rydell fez sua estréia no cinema no filme musical de sucesso de 1963 Bye Bye Birdie. Mais tarde, ele estrelou vários filmes, séries de televisão e programas de comédia ao longo de sua carreira.

Bobby fez várias aparições no American Bandstand de Dick Clark e foi o homônimo do ensino médio no icônico filme de 1978 Grease, uma história de amor musical adolescente da década de 1950.

Rydell nasceu Robert Louis Ridarelli em 26 de abril de 1942 na Filadélfia, em uma rua que hoje leva seu nome. Em 1985, Rydell, juntamente com outros artistas da Filadélfia, Frankie Avalon e Fabian, criaram o grupo The Golden Boys, que se apresentou por décadas.

Em sua biografia, Teen Idol on the Rocks: A Tale of Second Chances, Rydell detalhou sua luta contra o álcool e a depressão após a morte de sua primeira esposa e através de um transplante duplo de órgãos que recebeu em 2012.