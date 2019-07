Homem morre durante festival eletrônico Tomorrowland, na Bélgica

Um jovem de 27 anos que participava do festival Tomorrowland, na Bélgica, um dos maiores eventos de música eletrônica do mundo, desmaiou e foi declarado morto mais tarde em um hospital, disseram organizadores e fontes médicas neste sábado, 20.

O jovem oriundo da Índia caiu inconsciente no recinto do festival na sexta-feira. Ele foi transferido para o Hospital Universitário de Antuérpia, mas não conseguiu ser salvo, disse um porta-voz do estabelecimento à AFP neste sábado.

A causa da morte ainda é desconhecida e a necropsia será realizada na segunda-feira, 22. O hospital informou ainda que o indiano foi uma das quatro pessoas internadas na sexta-feira na ala de cuidados intensivos.

O festival Tomorrowland atrai 40.000 pessoas por ano durante duas semanas de música eletrônica. No ano passado, uma moça de 26 anos, também da Índia, sentiu-se mal no festival e morreu um dia depois no hospital.

Uma jovem checa também morreu e ambas as vítimas tinham traços de ecstasy no sangue. Mas, de acordo com as autoridades, a causa da morte foi uma combinação de fatores, de acordo com a mídia.

Em 2012, uma jovem britânica de 26 anos morreu de overdose.