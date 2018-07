História do resgate dos meninos e treinador na Tailândia é disputada por produtores de cinema

Três dias depois das autoridades da Tailândia terem resgatados os 12 jovens e o treinador de futebol que estavam presos em uma caverna de Tham Luang, produtores de cinema e televisão já manifestaram o interesse de realizar um filme sobre o resgate.

De acordo com Anan Wongbejarat, diretor-geral do departamento de Turismo da Tailândia, algumas produtoras norte-americanas já o contaram e fizeram visitas na caverna para estudarem a viabilidade do projeto.

"Meia dúzia de companhias de cinema locais e estrangeiras quer usar a caverna como local de filmagem. Mas eles terão que esperar que a caverna seja reaberta ao público", afirmou.

O governo tailandês já anunciou que quer transformar a caverna em um museu que ilustrará a história do resgate.

O drama dos 12 jovens e do treinador começou no dia 23 de junho, após terem ficado presos no local devido às inundações causadas pelas chuvas de monções na Tailândia. As operações de resgate começaram no domingo (8), com os socorristas retirando aos poucos os meninos de 11 a 16 anos de idade. O último a sair foi o técnico Ekkapong Chantawong, de 25 anos, na terça-feira (13).

Segundo os médicos, os 13 estão se recuperando em um hospital de Chiang Rai e nenhum deles está com problemas grave de saúde.

Eles perderam cerca de dois quilos, após passarem nove dias sem comer, já alguns apresentam quadros leves de infecção pulmonar.