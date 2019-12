Hiatus Kaiyote traz soul futurista para São Paulo

Admirada por artistas como Prince, Drake e Kendrick Lamar, a banda australiana Hiatus Kaiyote faz dois shows no Brasil nesta semana: na quarta, 4, em São Paulo, no Fabrique Club, e na quinta, 5, no Rio, no Circo Voador. Ainda há ingressos disponíveis (a partir de R$ 160 em SP e R$ 80 no Rio). A abertura dos shows será da cantora e compositora paulistana Luiza Lian.

O álbum de estreia da banda, Tawk Tomahawk (2012), foi lançado de forma independente mas logo destacado por artistas como Erykah Badu e Animal Collective. O single Nakamarra foi indicado na categoria Melhor Performance de R&B no Grammy de 2015.

Choose Your Weapon, de 2015, é o álbum mais recente da banda e misturou o soul e R&B futuristas que sempre serviram de base para os seus trabalhos com rock progressivo, grooves latinos e africanos e até samba. O disco rendeu outra indicação ao Grammy, e a música do Hiatus Kaiyote tem sido usada em samples de artistas como Drake, Kendrick Lamar, Rapsody, entre outros.

O Hiatus Kaiyote é formado pelo baixista Paul Bender, cantora e compositora Nai Palm, o tecladista Simon Mavin e o multiinstrumentista Perrin Moss.

O show é produzido pela plataforma Queremos!.

Luiza Lian: Nova música com o Bixiga 70

A cantora e compositora Luiza Lian — que faz a abertura do show do Hiatus Kaiyote — lançou nesta segunda-feira, 2, um EP em parceria com a banda Bixiga 70. Alumiô foi composta por Lian e arranjada e gravada no estúdio Traquitana, do Bixiga, e que chega com duas versões, uma produzida pelo grupo e outra pelo produtor da cantora, Charles Tixier (as duas podem ser ouvidas abaixo).

Um show de lançamento de Alumiô ocorre no Cine Joia, em São Paulo, no próximo domingo, 8, com abertura da casa às 19h.

Lançou três álbuns autorais, Luiza Lian (2015), Oyá Tempo (2017) e Azul Moderno (2018, premiado como melhor disco de 2018 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA)).

Hiatus Kaiyote + Luiza Lian

São Paulo

Fabrique Club. R. Barra Funda, 1071 - Barra Funda. 4/12/2019. 21h. R$ 320 / R$ 160.

Rio

Circo Voador. Rua dos Arcos, s/n - Lapa. 5/12/2019. 21h. R$ 160 / R$ 80.

Ingressos no site do Queremos.