Helen Mirren: 'Adoro a palavra insolência'

A atriz Helen Mirren, de 76 anos, disse que ficou "chocada" depois de saber sobre o convite e que nunca se considerou bonita - especialmente na idade dela. Para ela, a palavra beleza deveria ser apelidada de outra palavra: arrogância. "Adoro a palavra insolência porque acho que ela significa que estou confiante em mim mesma, que estou me apresentando ao mundo, curtindo o mundo ao meu redor", disse Mirren, que ganhou o Oscar de melhor atriz por sua atuação no A Rainha, de 2006. "Acho que o que é chamado de indústria da beleza deveria ser chamado de indústria da insolência", continuou ela. "Estamos dando insolência às pessoas."

A atriz, que é porta-voz da L'Oreal Paris desde 2014, construiu uma carreira impressionante com mais de 140 trabalhos ao longo de 55 anos. Mas, apesar disso, ela diz que ainda se sente nervosa antes de iniciar um novo projeto. "Fico muito nervosa com o processo do dia-a-dia de filmagem", diz. “E também com conhecer e lidar com novas pessoas. Não sei se vou me lembrar das minhas falas ou não. Eu fico muito assustada até entrar no ritmo das coisas. Só então eu meio que relaxo.''

Depois que um filme termina, Mirren disse que se acalma, e não se interessa em ler críticas - boas ou ruins. Enquanto Mirren hesita em se chamar de bonita, o ator Vin Diesel acredita que a palavra combina perfeitamente com ela. “Ela tem um carisma que é atemporal. Seu olhar... Ela tem um espírito jovial", disse Diesel, que estrelou o filme F9 com Mirren em 2021. “Mas o que acho mais atraente em Dame Helen Mirren é o jeito que ela faz você se sentir. Ela sempre faz você se sentir apreciado e amado. E por isso, eu a amo para sempre.''