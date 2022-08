Harry Styles e outras estrelas do pop têm optado por temporadas longas em poucas cidades

Ben Sisario, The New York Times

No sábado, Harry Styles subirá no palco do Madison Square Garden como parte da turnê de seu novo álbum que está no topo das paradas, Harry’s House.

Depois, no próximo domingo, voltará a tocar no Garden. Na próxima segunda também. E outras 12 vezes até 21 de setembro. No Kia Forum em Inglewood, Califórnia, Styles se apresentará mais 15 vezes em outubro e novembro. Toda a etapa norte-americana da última turnê do cantor, que estreou em Toronto esta semana, consiste em 42 shows em apenas cinco cidades.

A turnê de Styles é o exemplo mais proeminente de uma tendência crescente das residências de shows: apresentações prolongadas de artistas em um número limitado de cidades e locais. Em um mercado de turnês em recuperação, com o público faminto por shows comprando ingressos em números recordes – e a preços mais altos do que nunca – essas reservas são escolhas deliberadas de artistas proeminentes para reduzir seu tempo na estrada e se estabelecer em muito menos lugares do que poderiam em uma turnê tradicional.

Além de Styles, residências de alto nível foram agendadas recentemente pelo fenômeno do K-pop BTS e pela banda de rock mexicana Maná, que reservou 12 datas desde março no Forum, as únicas apresentações do grupo nos Estados Unidos durante todo o ano. Em Las Vegas, o lugar que provavelmente deu origem ao formato da residência, Adele começará em novembro um compromisso de fim de semana com 32 datas no Caesars Palace, e Katy Perry e Miranda Lambert também têm sequências marcadas para o outono.

De acordo com agentes de talentos e observadores do setor, os motivos levam em conta a gestão inteligente, a proteção de artistas e equipes na pandemia e um cálculo frio de eficiência financeira. Mais shows em menos cidades significam menos caminhões na estrada e contas mais baixas em todos os lugares.

Essas vantagens financeiras são fundamentais em um momento em que os preços da gasolina estão altos e o mundo dos shows precisa lidar com a mesma escassez na cadeia de suprimentos que atingiu outros negócios, disse Ray Waddell, que cobriu o negócio de turnês por décadas para a revista Billboard e agora dirige a divisão de mídia e conferências do Oak View Group, que gerencia locais de esportes e entretenimento em todo o mundo.

“A matemática é um desafio agora”, disse Waddell. “Custa muito mais fazer uma turnê, produzir shows para todos e contratar mão de obra. Ao mesmo tempo, a inflação vai impactar a renda discricionária e forçar os fãs a fazer escolhas. Isso é um cálculo difícil.”

Para artistas como Adele, Styles e BTS, cujas enormes bases de fãs parecem ter uma demanda insaciável, pedir aos fãs que venham até eles – inclusive fazendo despesas de viagem próprias – pode não ser um grande risco. Mas esse modelo não funciona abaixo do nível de um superstar, dizem os agentes.

Claro, agendamentos estendidos não são novidade. Bruce Springsteen tocou no Giants Stadium 10 vezes no verão de 2003. Prince fez 21 shows em Los Angeles em 2011, a maioria no Forum. Mas a pandemia pode ter levado a uma situação crítica.

Para artistas e locais, as turnês tiveram um retorno muito necessário à sua capacidade máxima este ano. De acordo com a Pollstar, uma publicação comercial que acompanha a indústria de shows, as vendas brutas de ingressos para as 100 principais turnês na América do Norte atingiram US$ 1,7 bilhão nos primeiros seis meses de 2022, um aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2019. A Live Nation, a gigante dos shows que possui a Ticketmaster, informou recentemente que a empresa já havia vendido 100 milhões de ingressos para o ano inteiro, mais do que em 2019. Ainda assim, o aperto da economia em geral deixou muitos do setor preocupados com o resto do ano.

Na estrada e em locais lotados de fãs sem máscaras, a ameaça da covid-19 ainda persiste, levando a adiamentos e cancelamentos ocasionais. Um plano de residência pode limitar o risco de exposição e também dar ao artista uma pausa temporária dos rigores da estrada. Em um post recente no Instagram de uma turnê na Alemanha, Styles apareceu descansando em uma banheira de gelo. (Styles e seus representantes não quiseram comentar.)

As origens da residência contemporânea de shows remontam à decisão de Céline Dion de se estabelecer em Las Vegas em 2003, época em que a cidade ainda era vista como um ponto para artistas decadentes.

“Foi um risco muito grande na época – todo mundo achava que éramos estúpidos”, disse John Meglen, da Concerts West, promotora de Dion, que faz parte do império AEG Live. “Na época, Vegas era como o fim de sua carreira. Era como: 'Venha morrer com a gente.' ”

Mas as duas residências de Dion venderam cerca de US$ 660 milhões em ingressos para mais de 1.100 shows, segundo a Pollstar. Os compromissos de Dion, assim como dois de Elton John, recalibraram a visão da indústria sobre Las Vegas e foram seguidos por residências lá com Garth Brooks, Britney Spears, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Drake e muitos outros.

Franquia de música

O artista crucial para expandir a residência fora de Las Vegas, no entanto, foi Billy Joel. Depois de ser chamado de a primeira “franquia de música” do Garden no final de 2013, Joel começou a tocar lá mensalmente em 2014 e, apesar de um hiato durante a pandemia, nunca mais parou; seu 86.º show na série foi anunciado recentemente para 19 de dezembro.

Através de seu show em junho, a residência no Garden vendeu cerca de US$ 180 milhões em ingressos. Se o resto de seus shows lá este ano esgotar – uma aposta justa, já que todas as noites da residência se esgotaram – o grosso acumulado será de cerca de US$ 200 milhões.

“É basicamente o Super Bowl dos eventos musicais”, disse Dennis Arfa, agente de longa data de Joel. Joel disse que continuaria o contrato “enquanto a demanda continuar”, e não há sinal de que isso acabe.

Mas agentes de talentos e executivos da música dizem que esses tipos de eventos não podem substituir as turnês em grande escala como forma de satisfazer a demanda e cultivar o público. Quando Styles anunciou as datas de sua turnê, Nathan Hubbard, um executivo de longa data que é o ex-CEO da Ticketmaster, chamou a estratégia de “o futuro da live” no Twitter. Mas em uma entrevista recente, ele adotou uma visão mais sutil.

“Este não é o novo modelo de turnê”, disse Hubbard. “Isso não significa que ninguém vai a Louisville – na verdade, a maioria dos artistas ainda terá que ir de mercado em mercado para agitá-lo.”

E quando um grande local anuncia seu próximo agendamento em bloco, como chamamos isso? É uma residência ou outra coisa? Arfa falava das datas de Styles no Garden.

“É uma temporada”, ele disse. “É uma grande temporada.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES