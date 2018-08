Gustavo Bertoni, do Scalene, faz um convite ao seu íntimo com novo disco solo

Aquelas 80 pessoas, lotação máxima do Planetário de Brasília, no festival CoMA, não era um número expressivo como as 80 mil que estavam diante do Palco Mundo, o principal do Rock in Rio, na edição passada do festival. Ainda assim, o brasiliense Gustavo Bertoni, de 24 anos, sentia a ansiedade escorrer pelas palmas das mãos.

Não teria, daquela vez, os outros integrantes do Scalene, banda com a qual ele tem vivido os mais intensos e loucos anos – e também toda a sua vida adulta. Nos últimos três anos, ele tem circulado pelo País, fez sucesso no reality show da TV Globo (o grupo disputou e ficou em segundo lugar no programa Superstar), lançou discos e EPs, colaborações e canções inéditas.

Ali, era ele e seu violão – e Samyr Aissami, amigo e músico que acompanha o Scalene e quem tocou percussão no segundo registro solo de Gustavo. Tratava-se de uma espécie de pré-lançamento de Where Lights Pours In, o segundo álbum do vocalista do Scalene (a estreia foi The Pilgrim, de 2015, pouco antes da loucura boa tomar conta da carreira da banda de Brasília).

Desta vez, Gustavo tratará o álbum como se deve, explica ele, com trabalho de divulgação, shows, singles e clipes. Daí vem o nervosismo.

Embora não pareça, já que o mesmo Gustavo encarou aquela multidão do Rock in Rio, aquela apresentação realizada no último sábado, 11, no Planetário cidade na qual nasceu, teve um gostinho de estreia para o músico. “Não ficava tão nervoso assim desde o Rock in Rio”, admitiu Gustavo, ao microfone, antes de receber suspiros de “own” por parte dos presentes.

Depois, em um escritório transformado em camarim, o músico explica ao Estado que mais do que “nervosismo”, sentiu foi uma “ansiedade enorme”. “É muito tempo de trabalho até chegar aqui”, ele diz.

E se o Scalene tem o poderio do coletivo nas suas composições em português, o Gustavo Bertoni solo é a força do gogó dele com letras em inglês aliada ao violão melancólico de influências que vão de Simon & Garfunkel a Sufjan Stevens (o herói indie que não ganhou, mas merecia, o Oscar pela canção-tema de Me Chame Pelo Seu Nome).

Mais intimista, mais minimalista, mais próximo. Esse é Where Light Pours In, um trabalho no qual Gustavo abre a porta de si mesmo – importante dizer que o Scalene segue firme e bem. Revisitou as mudanças que viveu nos últimos três anos com a banda, examinou erros e acertos e entrega muito de si.

Be Here Now é um exemplo dessa entrega. O single, lançado duas semanas atrás, trata desse sentimento agridoce, de vitórias e derrotas e, principalmente, de entender quem se é hoje. O resultado foi tão bom que a canção entrou na lista de 50 sucessos virais do Spotify mundial – ouviu isso, Anitta?

E Gustavo está pronto para entender essa nova fase. “Nos últimos três anos, eu lancei 54 músicas se somarmos esse disco. São 18 canções por ano!”, ele diz, somando o trabalho solo, com a banda e as colaborações com outros grupos. “Foi bom parar, respirar, refletir sobre o que aconteceu. Coloquei meu ego de lado e mergulhei nisso.”