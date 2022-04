Guns N' Roses traz turnê ao Brasil e se apresenta em 8 cidades

Que o Guns N’ Roses vai tocar no Rock in Rio dia 8 de setembro todo mundo já sabe. Mas a banda de rock, uma das mais emblemáticas do mundo, também vai desembarcar no Brasil com a turnê Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!, além de também ter shows agendados na Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia.

Leia Também Turnê de despedida do Kiss desembarca no Brasil em abril

Esta será a 10ª vez que a banda estará no Brasil, a última foi no São Paulo Trip, em 2017, que teve ingressos esgotados. A nova turnê começará por Recife, em 4/9, seguirá para Goiânia (11/9), Belo Horizonte (13/9), Ribeirão Preto (16/9), Florianópolis (18/9), Curitiba (21/9), São Paulo (24/9) e finalizará em Porto Alegre (26/9).

Por conta da pandemia, o Guns N´Roses não faz uma turnê mundial desde 2019, por isso há uma enorme expectativa para a turnê Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!, que só foi vista nos EUA e marcará essa lendária retomada.

Desde o Chinese Democracy, disco de 2008, a banda californiana não lançava material inédito. Recentemente lançaram um EP intitulado Hard Skool, que conta com a faixa título e Absurd. O guitarrista da banda, Slash, avisou numa entrevista que os músicos estão preparando mais uma ou duas músicas, que podem ser incluídas nos shows.

Formado em 1985 na Califórnia (EUA), o Guns N´Roses ganhou da imprensa o apelido de "the most dangerous band in the world" ("a banda mais perigosa do mundo"), por conta do comportamento rebelde e da potência de suas músicas. Era um novo estilo de rock que surgia, com os riffs poderosos de Slash e a voz inconfundível de Axl Rose.

Dois anos depois lançaram seu lendário álbum de estreia Appetite for Destruction. Em 1988 conquistaram o mundo com a faixa Sweet Child O’ Mine, que ficou em primeiro lugar na Billboard em 1º de setembro daquele ano - o álbum vendeu 30 milhões de cópias. Em 1988 lançaram G N' R Lies. Em 1991 vieram dois discos simultaneamente Use Your Illusion I e Use Your Illusion II, que foram para topo da Billboard, vendendo cerca de 35 milhões de cópias, e rendendo uma turnê que durou três anos, que passou inclusive pelo Brasil.

Já The Spaghetti Incident?, trabalho de covers, foi feito em 1993. Da formação original, Axl Rose, Slash e Duff McKagan, juntos há 37 anos, contam agora com os reforços do guitarrista Richard Fortus, o baterista Frank Ferrer e os tecladistas Dizzy Reed e Melissa Reese.

Veja a programação completa de shows da banda na América do Sul