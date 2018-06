Guns N' Roses anuncia lançamento de edição de luxo de 'Appetite for Destruction'

O Guns N' Roses lançará uma nova edição do seu álbum de estreia, o Appetite for Destruction, em 29 de junho, informou nesta sexta-feira a gravadora Universal Music.

Intitulado Appetite For Destruction: Locked N' Loaded Edition, o material virá em uma caixa Super Deluxe, com quatro discos e um Blu-Ray, acompanhado por um livro, de 96 páginas, com fotos inéditas do arquivo pessoal do vocalista Axl Rose. Também será lançada uma versão Deluxe, com dois CD, dois vinis, um CD remasterizado e seus equivalentes em download e streaming. A embalagem será feita em madeira maciça, envolvida em um material que lembra o couro e com uma cruz em 3D esculpida e pintada à mão.

O grupo lançou o trabalho original em 21 de julho de 1987 e ele continua sendo o disco de estreia mais vendido dos Estados Unidos. Prestes a completar 31 anos, o disco, que traz clássicos como Sweet Child o' Mine, Welcome to the Jungle, e Paradise City, já vendeu mais de 30 milhões de cópias no mundo todo.