Guitarrista do Aerosmith é hospitalizado após passar mal em show

O músico Joe Perry, guitarrista do Aerosmith e do supergrupo Hollywood Vampires, passou mal durante um show nesse sábado, 10, e foi hospitalizado.

O guitarrista de 68 anos sentiu dificuldade de respirar após tocar em uma apresentação do cantor e compositor Billy Joel, no Madison Square Garden, em Nova York.

Atendido no local por paramédicos, o artista teve de ser internado e ainda não recebeu alta.

Perry cancelou seu próximo show, mas deve continuar com sua turnê em breve.

Em 2016, o guitarrista sofreu um enfarte durante um show do Hollywood Vampires, projeto paralelo que o músico mantém com Alice Cooper e com o ator Johnny Depp.