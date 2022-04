Guitarra que Kurt Cobain usou em clipe de 'Smells Like Teen Spirit' será leiloada

A icônica guitarra azul usada por Kurt Cobain no videoclipe da música Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, nos anos 1990, será leiloada no próximo mês, com preço estimado de 800.000 dólares.

Com Smells Like Teen Spirit acumulando mais de 1,4 bilhão de visualizações no YouTube, a Fender azul de 1969 é sem dúvida uma das mais famosas do rock, disse Martin Nolan, diretor executivo da Julien's Auctions.

"Esta é uma das guitarras mais icônicas a chegar ao leilão, esta é a guitarra azul Mustang Fender, uma das guitarras favoritas de Kurt Cobain", afirmou Nolan, ao lado de uma exposição de objetos de Kurt Cobain na Julien's Auction's de Beverly Hills.

"A guitarra vem com seu case original e, também, a cinta da guitarra, então isso é muito importante para os colecionadores quando vão ao leilão conhecer a originalidade", disse Nolan, observando que a guitarra ficou com a família desde a morte de Cobain em 1994.

A guitarra de Cobain é a estrela do leilão Ícones da Musica da casa de leilões, que acontece em Nova York e online de 20 a 22 de maio.

Nolan disse que a casa de leilões estimou conservadoramente uma faixa de preço para a guitarra de 600.000 a 800.000 dólares, mas ressaltou que "essa é uma estimativa de leilão muito conservadora".

A casa de leilões informou que uma parte dos lucros vai para uma instituição de caridade de saúde mental.