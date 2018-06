Guitarra de Bob Dylan que também foi usada por Clapton é leiloada por US$ 495 mil

Uma guitarra de Bob Dylan, símbolo de sua mudança para o som elétrico, foi vendida no sábado por 495.000 dólares em Nova York, em um leilão dedicado a "ícones da música".

A guitarra, uma Fender Telecaster de 1965 que pertenceu a Robbie Robertson, guitarrista de Bob Dylan, foi utilizada tanto por Dylan como por Eric Clapton e George Harrison, segundo a casa de leilões Julien, que organizou a venda.

O instrumento marcou a guinada do cantor folk de The Times They Are A-Changin ao artista que passou a usar a guitarra elétrica em canções como Like a Rolling Stone.

Outros instrumentos leiloados no sábado foram a primeira guitarra elétrica de George Harrison, uma Hofner Club 40, vendida por US$ 430 mil, e uma Fender Telecaster rosa fabricada por Elvis Presley em 1968, negociada por US$ 115.200.

Um cinto utilizado por Elvis durante um show no Havaí em 1972 foi leiloado por US$ 354.400, enquanto um anel de diamantes no formato de estrela chegou a US$ 100 mil.

Também foram negociadas peças de Michael Jackson, como o figurino vermelho usado no videoclipe Thriller, vendido por US$ 217.600, e um cinto com as letras BAD, um de seus grandes sucessos, negociado por US$ 179.200.