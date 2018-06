Guinga lança songbook editado na Alemanha

Com mais de meio século de estrada, o compositor e violonista Guinga lança, nesta segunda, 5, a partir das 14h, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (R. Dr. Plínio Barreto, 285), seu mais recente songbook, The Music of Guinga, pela gravadora alemã Acoustic Music Records.

O público terá uma palestra sobre seu processo criativo e poderá ouvir várias de suas composições de discos como Roendopinho, Canção da Impermanência e Avenida Atlântica, que integram o songbook. A entrada é franca.