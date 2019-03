Guinga é homenageado pelo Festival de Música Contemporânea Brasileira

Em sua sexta edição, o Festival de Música Contemporânea Brasileira 2019 preparou homenagens a dois compositores brasileiros, o maestro Ernani Aguiar e o violonista Guinga.

Evento será realizado em Campinhas até sábado, 30, e contará com concertos, com posterior comentários sobre as obras apresentadas.

Além disso, neste ano, o público do Festival poderá ouvir Guinga tocar junto à Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas (OSMC) e Ernani regendo-a ao interpretar uma de suas obras.

Haverá também, a exemplo das edições anteriores, uma Mostra Musical Beneficente no Centro Infantil Boldrini, em Campinas, e a distribuição de mudas no concerto que encerra o Festival.

Todas as atividades serão registradas e posteriormente disponibilizadas gratuitamente na internet, servindo como acervo e documentação da cultura contemporânea imaterial e potencializando, assim, o alcance de público do projeto como um todo.

Nesta sexta, às 20h, Guinga vai se apresentar com a cantora Mônica Salmaso, no Teatro Castro Mendes (Rua Conselheiro Gomide, 62 - Vila Industrial, Campinas).

No sábado, haverá concerto comandado pelo maestro Ernani Aguiar, com Guinga e a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Será, às 20h, Teatro Castro Mendes (Rua Conselheiro Gomide, 62 - Vila Industrial, Campina, São Paulo);

SERVIÇO

Festival de Música Contemporânea Brasileira - FMCB 6

Evento gratuito