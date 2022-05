Grupo ucraniano que venceu o Eurovision vende o troféu e doa US$ 900 mil ao exército

O grupo de música ucraniano Kalush Orchestra, vencedor do concurso Eurovision, leiloou o troféu do evento e recebeu US$ 900 mil, quantia doada a uma fundação de apoio às Forças Armadas do país.

O troféu, um grande microfone de vidro com o logotipo do Eurovision, foi colocado em leilão nas redes sociais até sábado e foi adquirido pela empresa Whitebit, especializada no comércio de bitcoins.

"Vocês são incríveis", anunciou o grupo no domingo. "Um agradecimento especial à equipe da Whitebit, que comprou o troféu por US$ 900 mil e agora é a proprietária legítima".

O dinheiro arrecadado no leilão, que permitia a participação com criptomoedas, será doado à Fundação Prytula, que ajuda o exército ucraniano, informou o grupo no Instagram.

A Kalush Orchestra ganhou o Eurovision em 14 de maio com a canção Stefania, que mistura hip-hop e música tradicional ucraniana.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, foi excluída da disputa.