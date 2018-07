Grupo Gipsy Kings fará shows no Brasil em outubro

Liderado por Nicolas Reyes e Tonino Baliardo, o grupo Gipsy Kings virá ao Brasil para série de shows em outubro, começando por São Paulo, no dia 18 no Espaço das Américas, seguindo para o Rio de Janeiro, dia 20 no Vivo Rio, e chegando em Curitiba, dia 25, no Expo Unimed.

Grupo francês conquistou o mundo nos anos 1980, com sua mistura de flamenco, rumba, salsa e pop. No repertório, canções como Bamboleo e Volare, marcadas pelas inconfundíveis guitarras flamencas, o que propiciou a venda de mais de 20 milhões de álbuns.

Com seu álbum de estreia, em 1987, conquistou disco de ouro e platina em todo o mundo. E, ao longo do tempo, o grupo incorporou elementos de estilos latinos e cubanos, música árabe, reggae e guitarra de jazz, com intensa conexão com o tradicional flamenco, mantendo um foco no trabalho fluido de guitarra de Tonino Baliardo e nos poderosos vocais de Nicolas Reyes.

O trabalho mais recente do grupo é Savor Flamenco, de 2016.

SÃO PAULO:

Local:Espaço das Américas

Data: 18/10/2018

Ingressos de R$ 100 a R$ 600

Vendas: www.ingressorapido.com.br

Informações: www.poladian.com.br

RIO DE JANEIRO

Local: Vivo Rio

​Data: 20/10

CURITIBA:

Local:Expo Unimed Curitiba

Data:25/10/2018

Ingressos: a partir de R$ 200 (mesas) para 4 pessoas a partir de R$ 1.000

Informações: www.poladian.com.br

A pré-venda para o show em São Paulo começa dia 2/7 e a venda começa dia 4/7.

As vendas para o show de Curitiba começa dia 3/7

Informações sobre as vendas do show no Vivo Rio ainda não foram divulgadas.