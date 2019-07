Grupo Dream Theater confirma shows no Brasil em dezembro

O grupo americano de metal progressivo Dream Theater confirmou que fará série de shows pelo Brasil, em dezembro. Começará por Brasília, no dia 4, Rio de Janeiro, dia 6, São Paulo, dia 7, Curitiba, dia 8, e finalmente Porto Alegre, no dia 10.

Na turnê brasileiro, o Dream Theater vai mostrar o show The Distance Over Time Tour – Celebrating 20 Years of Scenes From A Memory, uma superprodução de som, luz e um palco especial. No repertório, um clássico da banda, o álbum Scenes From A Memory (1999) será tocado na íntegra, além de músicas do novo disco The Distance Over Time, sem esquecer de seus clássicos, que marcaram os 34 de estrada.

Na formação, John Petrucci (guitarra), John Myung (baixo), James LaBrie (vocal), Jordan Rudess (teclado) e Mike Mangini (bateria).

A venda de ingressos começa na segunda, 29, às 12h.