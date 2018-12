Grupo de K-pop BTS gera bilhões de dólares à Coreia do Sul

A banda sul-coreana de K-Pop BTS tem gerado a cada ano mais de 3,6 bilhões de dólares para o seu país, anunciou nesta terça-feira um centro de estudos.

Seus sete integrantes são uma das exportações musicais mais lucrativas e conhecidas da Coreia do Sul.

BTS, abreviação de Bangtan Sonyeondan, que significa "Boy Scouts impermeáveis às balas", tornou-se este ano o primeiro grupo de K-pop a ser No. 1 na parada da Billboard, o ranking semanal dos 200 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos.

Ao atrair turistas e dar visibilidade às marcas sul-coreanas no exterior, o grupo se tornou um ativo econômico para o país, explica o Instituto Hyundai.

De acordo com o centro de estudos, o "impacto anual do BTS na produção", ou seja o valor econômico gerado pelas indústrias em causa, é de 4,1 trilhões de wons por ano ($ 3,6 bilhões), o equivalente a 26 empresas de médio porte sul-coreanas.

Cerca de 800.000 turistas escolheram a Coreia do Sul como destino no ano passado graças ao BTS, representando mais de 7% do número total de visitantes, segundo estimativas.

As exportações associadas, seja de roupas, cosméticos ou produtos alimentares, pesaram mais de 1 bilhão de dólares.

Se o grupo mantiver a sua popularidade, contribuirá com 41,8 trilhões de wons nos próximos 10 anos, disse Hyundai.