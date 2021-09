Grupo de K-pop BTS consegue passaportes diplomáticos para ir à ONU

O grupo sensação do K-pop BTS obteve passaportes diplomáticos para participar da Assembleia Geral da ONU em seu novo papel como enviados especiais da presidência sul-coreana, disse o gabinete do presidente.

O septeto alcançou fama internacional e seu single Dynamite alcançou o topo da parada Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, a primeira canção sul-coreana a fazê-lo.

As autoridades do país querem aproveitar esta fama e o Presidente Moon Jae-in nomeou-os seus enviados especiais para as gerações futuras e cultura.

“É uma grande honra receber este título”, disse o líder do grupo, RM, numa cerimônia na terça-feira, 14, em que apresentaram os seus passaportes diplomáticos, com capa vermelha em vez da habitual verde neste país.

O presidente Moon assegurou aos membros do grupo que muitos líderes estrangeiros quebram o gelo falando sobre eles.

Em sua primeira missão, o septeto fará um discurso antes da Assembleia Geral da ONU, no dia 21 de setembro, e também apresentará uma performance gravada.