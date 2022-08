Grupo Belle & Sebastian confirma show no Brasil em dezembro

Belle & Sebastian é uma banda de indie pop formada em Glasgow na década de 1990. Com seu pop melancólico, o grupo já marcou presença em diversos festivais de música. Agora chega ao Brasil, após o lançamento do álbum A Bit of Previous, no último mês de abril, e o longo período afastada dos palcos por causa da pandemia.

A Bit of Previous foi gravado em Glasgow quando a pandemia impediu o grupo de viajar para Los Angeles, em 2020. Uma das obras mais diversas e repleta de poesia da banda, esse é o primeiro disco lançado após sete anos. “A banda está muito animada para tocar ao vivo as novas músicas para nossos fãs no Brasil e esperamos que gostem de ouvi-las tanto quanto nós gostamos de fazê-las”, explica o tecladista Chris Geddes.

Realizada pela E -Thirty Entertainment, a apresentação acontecerá na Audio Club, em São Paulo, dia 9 de dezembro de 2022. Os ingressos para o show já estão disponíveis no site Eventim.

O conjunto musical surgiu a partir das composições literárias de Stuart Murdoch em 1994. No ano seguinte, um programa de assistência social escocês para músicos desempregados se ofereceu para financiar a gravação de um álbum com as suas músicas amadoras. Dessa forma, Murdoch conseguiu reunir em um curto tempo um grupo improvisado para gravar Tigermilk em apenas três dias. Os membros eram estudantes universitários, a ideia inicial era lançar apenas dois álbuns e depois encerrar as atividades musicais.