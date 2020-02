Green Day lança disco inédito depois de quatro anos

Quatro anos depois do último álbum de estúdio, o Green Day lançou disco de inéditas nesta sexta-feira, 7. Father of All... é o 13º trabalho do grupo formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool.

LEIA TAMBÉM > Pastora Jane Silva é exonerada da Secretaria Especial da Cultura

Com críticas positivas da imprensa especializada, o disco tem cerca de 26 minutos, sendo o de menor duração do Green Day. Duas canções já foram lançadas como singles previamente, a faixa-título e Oh Yeah! Para divulgar o novo trabalho, o grupo sairá em turnê ao lado de Weezer e Fall Out Boy.

As faixas: