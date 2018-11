Grazi Nervegna faz, em Campinas, o show de lançamento do disco ‘Anambé’

A cantora e compositora paulistana Grazi Nervegna escolheu Campinas para fazer o show de lançamento do seu primeiro disco, Anambé. Afinal, a obra tomou forma na cidade, no estúdio do músico João Arruda. O show será realizado nesta sexta, 23, às 20h30, no Centro Cultural Casarão, durante a abertura da exposição Casa Planta, da artista plástica Marly Wunder.

No espetáculo, Grazi vai apresentar o conceito da obra, intitulada Anambé, palavra de origem tupi-guarani que significa “aqueles que caminham em parceria e permanecem unidos”.

Além do repertório do disco, a cantora levará ao palco a música de Violeta Parra, artista com forte influência sobre o seu trabalho.