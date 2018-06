Gravadora de Prince lança álbum póstumo por seu 60º aniversário

A antiga gravadora de Prince, a Warner Bros, anunciou nesta quinta-feira, 7, quando o artista faria 60 anos, o lançamento de um álbum póstumo com nove músicas.

Prince morreu em 21 de abril de 2016, aos 57 anos, de overdose involuntária de medicamentos contra a dor, deixando para trás um grande número de gravações sem um projeto específico de difusão.

A Warner Bros, com a qual Prince manteve por muito tempo um conflito até chegar a um acordo, pouco antes de falecer, comunicou que em 21 de setembro lançará o novo álbum, integrado por músicas gravadas em 1983 na casa do cantor em Minnesota.

No álbum - Piano e microfone 1983 - Prince canta enquanto toca piano sem acompanhamento, em um estilo minimalista que havia escolhido para a última turnê antes de sua morte.

As canções vão de uma versão do sucesso Purple Rain à inédita Cold Coffee and Cocaine, passando por Mary Do not You Weep, na qual Prince retoma de maneira muito pessoal o famoso tom "espiritual" do repertório afro-americano.

Em 2017, a Warner relançou o álbum clássico Purple Rain, de 1984, acompanhado por 11 músicas inéditas.