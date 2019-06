Gravações inéditas de Prince estão no álbum póstumo 'Originals'

Catorze gravações inéditas e a versão original de Nothing Compares 2 U de 1984 compõem Originals, o álbum póstumo de Prince, lançado nesta sexta-feira, 7, pela plataforma Tidal, no dia do que seria o 61º aniversário do artista.

As 15 canções foram selecionadas de maneira colaborativa por Jay-Z e Troy Carter (Atom Factory), em nome de The Prince Estate - site oficial do artita -, e poderão ser ouvidas pelos assinantes da plataforma em qualidade Master "como o artista queria que soassem", segundo informou em nota a plataforma de áudio em streaming.

O álbum conta com peças como Baby You're a Trip, interpretada por Jill Jones em 1987; e "Sex Shooter", de Apollonia 6 em 1984, a quem o príncipe do pop apadrinhou, e que serão lançadas junto com o disco no próximo 21 de junho em formato físico em CD, download e streaming pela Warner.

Outras gravações presentes no disco são Jungle Love, que colocou The Time na lista de sucessos da revista Billboard durante várias semanas em 1984; The Glamorous Life, de Sheila E., que chegou ao número 1 nas listas em 1984; assim como Love.... Thy Will Be Done, de Martika.

E também a versão original de Nothing Compares 2 U, canção que Prince escreveu e gravou em 1984, mas que ganhou grande popularidade na versão lançada pela irlandesa Sinéad O'Connor em 1989.