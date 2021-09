Gravação nunca lançada de John Lennon será leiloada em Copenhague

COPENHAGUE - Uma gravação em fita cassete de uma entrevista com John Lennon e Yoko Ono, incluindo uma música nunca lançada, feita durante visita do casal à Dinamarca em 1970, será leiloada em Copenhague na terça-feira, 28.

A fita, com a canção Radio Peace, foi gravada em 5 de janeiro de 1970 por quatro meninos dinamarqueses que conseguiram uma entrevista com o casal para uma revista escolar local.

A fita, que os quatro estão vendendo junto com as fotos do encontro, estará à venda por um preço estimado entre 31.500 e 47.000 dólares, disse a casa de leilões Bruun Rasmussen.

Durante a gravação de 33 minutos, Lennon fala sobre a campanha de paz do casal, sua frustração com a imagem dos Beatles e o comprimento de seu cabelo.

A gravação também apresenta a dupla cantarolando canções de Natal enquanto dançam em volta de uma árvore de Natal, e Lennon tocando violão e cantando Give Peace a Chance e Radio Peace.

Lennon escreveu Radio Peace como parte da campanha de paz do casal porque eles queriam abrir uma estação de rádio em Amsterdã com o mesmo nome.

Lennon e Yoko Ono chegaram ao norte da Dinamarca no final de dezembro de 1969 e ficaram em uma fazenda isolada por mais de um mês, de acordo com a casa de leilões.