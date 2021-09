Gravação inédita de John Lennon é leiloada por US$ 58 mil

A fita cassete está envelhecida e deteriorada, mas quatro palavras em sua etiqueta amarelada revelam seu verdadeiro valor: John Lenon (sic) - Skyrum Verge, uma gravação inédita do ex-Beatle que foi leiloada nesta terça-feira (28) em Copenhague por 49.760 euros (cerca de 58.000 dólares).

Um comprador fez o lance vencedor por telefone antes das 19h locais (14h de Brasília). Sua identidade não foi revelada.

A fita de 33 minutos de duração, com uma entrevista e algumas canções do célebre músico, tinha valor estimado inicialmente entre 27.000 e 40.000 euros (31.600 e 46.800 dólares).

Seus proprietários até agora eram um grupo de dinamarqueses com cerca de 60 anos que, mais de 50 anos atrás, quando eram apenas estudantes, conheceram Lennon e inclusive desfrutaram de suas canções em caráter privado.

A história da fita perdida por meio século começa no início dos anos 1970, em um dia de inverno rigoroso na península de Jutlândia (Dinamarca continental). Quatro jovens que escrevem para o jornal do instituto em que estudavam desafiaram o vento e a tempestade de neve para chegar até seu ídolo John Lennon, que passava o inverno com sua companheira Yoko Ono em uma área remota do país escandinavo.

"Entramos no salão e vimos John e Yoko (...) sentados em um sofá. Foi fantástico. Também nos sentamos e ficamos muito apertados uns contra os outros", relembra Karsten Højen, um dos proprietários desta relíquia vendida com fotos desse dia e um exemplar do jornal.

"Eu estava sentado ao lado de Yoko Ono e John Lennon ao lado dela. Nós conversamos, nos divertimos. Ele até esticou as pernas sobre a mesa com suas meias de lã. Foi muito íntimo", conta, agora com 68 anos.

No final de dezembro de 1969, em um episódio até agora esquecido, John Lennon e Yoko Ono viajaram ao reino escandinavo para visitarem Kyoko, filha de Yoko, que vivia com seu pai no norte de Jutlândia.

A visita foi discreta, mas chamou a atenção dos moradores e o cantor organizou uma coletiva de imprensa que coincidiu com o dia de retorno das aulas, explica Højen.

Ele e seus amigos convenceram o diretor a embarcar na aventura e foram liberados para tentar falar com o cantor, meses antes da dissolução dos Beatles. Devido a uma série de circunstâncias bizarras e à tempestade, os quatro estudantes estiveram com seu entrevistado em um ambiente descontraído e familiar.

- Para um museu ou para Yoko Ono? -

Højen e seus amigos decidiram se livrar de seu tesouro porque não tiravam realmente proveito dele e não pretendiam compartilhá-lo com seus descendentes.

"Ficaríamos contentes se um museu se interessasse ou, por quê não, a própria Yoko Ono", disse este consultor de gestão cultural.

Para ouvir a gravação, que não está disponível em nenhum outro lugar, é necessário ter um bom toca-fitas. Um trecho divulgado faz pensar que a qualidade ainda está boa.

"É preciso relaxar e levar um bom tempo para ouvi-la", disse Alexa Bruun Rasmussen, diretora da casa de leilões Bruun Rasmussen, encarregada pela venda.

"Eles tocam 'Give peace a chance', mas com palavras diferentes e (Lennon) incorpora aspectos dinamarqueses locais, o que evidentemente é muito divertido para nós. Também tocam 'Radio Peace', que nunca foi lançada", explica.

Segundo ela, ouvir a fita é muito emocionante. "É muito sincera, muito local. Acredito que isso a torna única, porque John Lennon fala com jovens estudantes, eles compartilham a paixão da mensagem de paz. E vemos claramente que existe uma conexão entre eles", disse Bruun Rasmussen.

Karsten Højen explicou os detalhes desse dia de inverno a seus filhos e netos. Em breve, esta será sua única recordação, já que está vendendo a fita sem tê-la digitalizado.