Grandes shows internacionais passam pelo Brasil em 2020

Em 2020, artistas internacionais de várias gerações e estilos vêm ao Brasil para apresentar grandes shows. Confira alguns deles abaixo.

O Kiss faz sua turnê de despedida, End of The Road. As apresentações serão realizadas em maio de 2020. No dia 12, a banda estará no Anfiteatro Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no dia 14 de maio, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no dia 16 de maio, em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 17 de maio, na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto, no dia 19 de maio, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, e no dia 21 de maio, no Estádio Nilson Nelson, em Brasília.

Pela primeira vez se apresentando para o público geral no Brasil, Taylor Swift faz show no Allianz Parque em 18 e 19/7. Na apresentação, ela destaca as músicas que gravou no álbum Lover (2019).

Também pela primeira vez no Brasil, Billie Eilish faz show da turnê Where Do We Go? em São Paulo (30/5, Allianz Parque) e Rio de Janeiro (31/5, Jeunesse Arena).

O cantor Michael Bublé faz 4 shows no Brasil em 2020. Vista por mais de 500 mil pessoas, a turnê An Evening With Michael Bublé passa por Porto Alegre, no dia 21 de outubro (Arena do Grêmio), Curitiba, no dia 23 de outubro (Estádio Athletico Paranaense), São Paulo, no dia 25 de outubro (Allianz Parque) e pelo Rio de Janeiro, em 28 de outubro (Jeunesse Arena).

Depois de anunciar retorno aos palcos em setembro, a banda britânica McFly passa pelo Brasil em 2020. Atualmente, o grupo de Tom Fletcher trabalha no projeto The Lost Songs, com músicas como Touch The Rain. Os shows ocorrem em Belo Horizonte (21/3, KM de Vantagens Hall), Rio de Janeiro (22/3, KM de Vantagens Hall), São Paulo (26/3, Unimed Hall) e Porto Alegre (29/3, Pepsi on Stage).

A violinista, dançarina e compositora Lindsey Stirling, retorna ao Brasil para apresentar as músicas do álbum Artemis. As apresentações ocorrem em São Paulo (19/3, UnimedHall) e Uberlândia (20/3, Arena Sabiazinho).

Com 20 anos de carreira, Donavon Frankenreiter faz show em São Paulo, na Áudio; em 9/1. Ele ainda se apresenta no Rio de Janeiro, em 12/1, na Fabrika. O americano apresenta novidades como Them Blues e Boom Boom.

De 3 a 5/4, o Lollapalooza está de volta ao Autódromo de Interlagos. A escalação dos artistas que participam do festival conta com Guns N’ Roses, Lana Del Rey, The Strokes, Gwen Stefani, além de Emicida, Clarice Falcão e Pabllo Vittar, nomes de ponta da música nacional contemporânea.

O inglês Harry Styles se apresenta em São Paulo (Allianz Parque) em 7/10 e no Rio de Janeiro (Jeunesse Arena) em 9/10. Na turnê ‘Love On Tour’, ele mostra canções do álbum Fine Line. Watermelon Sugar e Adore You são as músicas que foram escolhidas como singles do disco, o segundo solo do artista.

Cantor e compositor da icônica banda britânica Supertramp, Roger Hodgson volta ao Brasil para apresentações em sete cidades em maio de 2020. A turnê começa em Uberlândia, na Arena Sabiazinho, em 6/5; depois chega a São Paulo, no UnimedHall, em 7/5; Grande Florianópolis, na Arena Petry, dia 9/5; Curitiba, no Teatro Positivo, 10/5; Ribeirão Preto, na Arena Eurobike, 13/5; Belo Horizonte, no Km de Vantagens Hall, 15/5; e Rio de Janeiro, no Km de Vantagens Hall, em 16/5.