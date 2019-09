Grammy Latino divulga lista de indicados do ano

O Latin Grammy Awards - Grammy Latino - anunciou na manhã desta terça-feira, 24, a lista com os indicados para a premiação deste ano. Em sua 20ª edição, o evento, que é um dos principais da indústria fonográfica, acontece no dia 14 de novembro, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Nas categorias principais, destacam-se a parceria entre Alejandro Sanz e Camila Cabello - "Mi Persona Favorita - que concorre à Gravação do Ano, Canção do ano, Melhor Canção Pop e Produtor do Ano, além de nomes como Rosalía, Bad Bunny e Luis Fonsi. Dos brasileiros, o discoKisses de Anitta concorre ao Melhor Álbum de Música Urbana, e 'Desconstrução', de Tiago Iorc, está entre as indicações para a Canção do Ano.

No caso das categorias específicas para músicas na língua portuguesa, aparecem ainda Priscilla Alcântara, Anavitoria, Mahmundi, Liniker e Os Caramelows, Criolo, BaianaSystem, Pitty, Mart'nália, Péricles, Gilberto Gil, Luan Santana, Paula Fernandes e Marilia Mendonça.

Confira a lista com os indicados nas principais categorias:

Gravação do Ano:

Parecen Viernes - Marc Anthony

Verdades Afiladas - Andrés Calamaro

Ahí Ahí - Vicente García

Kitipun - Juan Luis Guerra 4.40

Querer Mejor - Juanes Featuring Alessia Cara

La Plata - Juanes Featuring Lalo Ebratt

Aute Couture - Rosalía

Mi Persona Favorita - Alejandro Sanz Con Camila Cabello

No Tengo Nada - Alejandro Sanz

Cobarde - Ximena Sariñana

Álbum do Ano:

Visceral - Paula Arenas

Paraíso Road Gang - Rubén Blades

Cargar La Suerte - Andrés Calamaro

Agustín - Fonseca Fonseca

Vida - Luis Fonsi

El Mal Querer - Rosalía

#Eldisco - Alejandro Sanz

¿Dónde Bailarán Las Niñas? - Ximena Sariñana

Mas De Mi - Tony Succar

Fantasía - Sebastián Yatra

Canção do Ano:

Calma - Pedro Capó

Desconstrução - Tiago Iorc

El País - Rubén Blades

Kitipun - Juan Luis Guerra

Mi Persona Favorita - Camila Cabello & Alejandro Sanz

No Tengo Nada - Alejandro Sanz

Quédate - Kany García & Tommy Torres

Querer Mejor - Rafael Arcaute, Alessia Cara, Camilo Echeverry, Juanes, Mauricio Montaner, Ricardo Montaner & Tainy

Un Año - Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra

Ven - Fonseca

Melhor Canção Pop

Bailar - Leonel García

Buena Para Nada - Paula Arenas, Luigi Castillo & Santiago Castillo

Mi Persona Favorita - Camila Cabello & Alejandro Sanz

Pienso En Tu Mirá - Antón Álvarez Alfaro, El Guincho & Rosalí

Ven - Fonseca

Melhor Álbum de Música Urbana:

Kisses - Anitta

X 100pre - Bad Bunny

Mi Movimiento - De La Ghetto

19 - Feid

Sueños - Sech

Melhor Álbum de Rock:

Una Razón Para Seguir - A.N.I.M.A.L

Arawato - Arawato

Basado En Hechos Reales - Carajo

Mtv Unplugged: El Desconecte - Molotov

Monte Sagrado - Draco Rosa

Melhor Álbum Pop/Rock:

Cargar La Suerte - Andrés Calamaro

Manual De Viaje A Un Lugar Lejano - Jumbo

Lebón & Co. - David Lebón

Nuclear - Leiva

Madame Ayahuasca - Taburete

Melhor Canção de Rock:

Conectar - Rodrigo Crespo

Godzilla - Leiva

Nirvana - Arawato

Punta Cana - Roberto Musso

Verdades Afiladas - Andrés Calamaro & German Wiedemer

Melhor Álbum Instrumental:

Balance - Gustavo Casenave

Saxofones Live Sessions - Cuban Sax Quintet

Folia de Treis - Edu Ribeiro, Fábio Peron, Toninho Ferragutti

Unbalanced Concerto for Ensemble - Moisés P. Sánchez

Yo Soy La Tradición - Miguel Zenón Featuring Spektral Quartet

Melhor Álbum de Jazz Latino:

Turning Pages - Claudia Acuña

Elemental - Branly, Ruiz & Haslip

Dos Orientales - Hugo Fattoruso & Tomohiro Yahiro

Rio - São Paulo - André Marques

Jazz Batá 2 - Chucho Valdés

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa):

Gente - Priscilla Alcântara

Sagrado - Adriana Arydes

Guarda Meu Coração - Delino Marçal

Preto No Branco 3 - Preto No Branco

360º - Eli Soares

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa:

O Tempo É Agora - Anavitoria

Tarântula - As Bahias E A Cozinha Mineira

Todxs - Ana Cañas

Para Dias Ruins - Mahmundi

Selfie - Jair Oliveira

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa:

Vulcão - The Baggios

O Futuro Não Demora - Baianasystem

O Céu Sobre A Cabeça - Chal

Goela Abaixo - Liniker E Os Caramelos

Matriz - Pitty

Melhor Álbum de Samba/Pagode:

Canta Sereno E Moa - Nego Álvaro

Mart'nália Canta Vinicius De Moraes - Mart'nália

De Todos Os Tempos - Monarco

Em Sua Direção - Péricles

Anaí Rosa Atraca Geraldo Pereira - Anaí Rosa

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira:

O Amor No Caos - Zeca Baleiro

Canta Tito Madi - Nana Caymmi

Tudo É Um - Zélia Duncan

Tempo Mínimo - Delia Fischer

Ok Ok Ok - Gilberto Gil

Besta Fera - Jards Macalé

Melhor Álbum de Música Sertaneja:

Hora Certa - Paula Fernandes

Francis & Felipe - Francis & Felipe

Em Todos Os Cantos - Marilia Mendonça

Live Movel - Luan Santana

Ao Vivo Em São Paulo - Mano Walter

Melhor Canção em Língua Portuguesa:

Ansiosos Pra Viver - Mestrinho

Desconstrução - Tiago Iorc

Etérea - Criolo

Mil E Uma - Arnaldo Antunes & Claudia Brant

Sem Palavras - Mário Laginha & João Monge

Melhor Vídeo Musical Versão Curta:

Boca De Lobo - Criolo

Me Solta - Nego Do Borel Featuring Dj Rennan Da Penha

Banana Papaya - Kany García & Residente

Los Zurdos Mueren Antes - Nach

Vivir Los Colores - Todo Aparenta Normal

Melhor Video Musical Versão Longa: