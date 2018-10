Grammy Latino confirma shows de J Balvin e Jorge Drexler

LOS ANGELES - A produção do Grammy Latino anunciou, nesta segunda-feira, 19, o show de J Balvin na cerimônia da premiação. O colombiano é favorito da noite com oito indicações. Também foram divulgadas as apresentações de David Aguilar, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, Kany García, Mon Laferte, Victor Manuelle, Sebastián Yatra e Banda Los Recoditos.

O evento está marcado para o próximo dia 15 de novembro em Los Angeles e já havia confirmado nomes como Halsey, Ángela Aguilar, Pablo Alborán, Karol G, Carlos Vives e Maná. Este último será homenageado com o Prêmio Pessoa do Ano 2018. Com isso, a banda mexicana passará a ser o primeiro grupo contemplado pelo título.

A lista de favoritos da premiação conta ainda com a cantora Rosália indicada cinco vezes; David Aguilar, Jorge Drexler, Kany García, Natalia Lafourcade e os produtores Mauricio Rengifo e Andrés Torres com quatro indicações cada um.

A cerimônia será apresentada pela atriz mexicana Ana de la Reguera junto com o cantor Carlos Riviera.